Dopo una serie di raid notturni, l’aviazione israeliana ha sospeso le operazioni in Iran a partire dalle prime ore del mattino. Secondo quanto riferito dalle autorità israeliane, nessun attacco è stato condotto dopo le 3, orario in cui si sono concluse le operazioni mirate. La decisione di fermare le azioni aeree arriva in seguito alle incursioni avvenute durante la notte, senza ulteriori dettagli sui possibili sviluppi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop ai raid dalle prime ore del mattino. L’aeronautica israeliana non avrebbe effettuato ulteriori attacchi in Iran a partire dalle 3 del mattino, orario indicato dall’Idf come momento conclusivo di una serie di operazioni mirate. Secondo quanto riferito, i raid erano finalizzati a limitare il lancio di missili balistici iraniani diretti verso Israele. Operazioni militari anche in Libano. Parallelamente, l’esercito israeliano ha dichiarato di proseguire le operazioni contro Hezbollah in Libano, mantenendo attivi più fronti di intervento nella regione. I raid notturni: colpiti siti strategici. Durante la notte, l’aviazione israeliana ha condotto una serie di attacchi definiti “estesi”, colpendo basi di lancio e infrastrutture legate ai missili balistici. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Attacchi in Iran: l’aviazione israeliana sospende le operazioni dopo la notte di raid

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