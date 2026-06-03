Il 2 giugno 1946, durante le celebrazioni a Manfredonia, un testimone di 100 anni ha ricordato di aver partecipato alla manifestazione. La sua testimonianza riguarda fatti accaduti settantacinque anni fa, descrivendo le modalità di partecipazione e l’atmosfera dell’evento. L’uomo ha riferito di essere stato presente in quella giornata, senza fornire dettagli ulteriori sulle circostanze o sulle persone coinvolte. La sua testimonianza si basa su ricordi diretti di un evento storico per l’Italia.

Io c'ero. La testimonianza del centenario Andrea Bissanti sul 2 giugno 1946 a Manfredonia A ottant’anni dalla nascita della Repubblica italiana, arriva una testimonianza straordinaria che restituisce il clima, le emozioni e le tensioni vissute a Manfredonia in quei giorni decisivi della storia del Paese. Uno dei comizi si tenne anche a Borgo Mezzanone, allora denominato Borgo La Serpe, mentre in città il confronto politico era acceso e vissuto con forte partecipazione popolare. “Fui lietissimo quando i voti per la Repubblica, in quella sezione e in tutta Manfredonia (ma non a Mezzanone!) superarono anche se di poco quelli per la monarchia”, racconta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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