Era di domenica, proprio come oggi, quel 2 giugno del 1946 quando circa 25 milioni di italiani e, per la prima volta, di italiane si recarono alle urne per il primo confronto elettorale che divise l’Italia. REPUBBLICA O MONARCHIA? A Manfredonia, seppur per una manciata di voti, prevalse la Repubblica. Gli italiani che votarono per la Repubblica furono 12.717.923, mentre per la Monarchia 10.719.923 (le schede nulle furono 1.498.136). I risultati evidenziarono una netta divisione nel Paese: il Nord e le regioni dell’Italia centrale votarono per la Repubblica; il Mezzogiorno confermò la fedeltà all'istituto monarchico, in particolar modo in Puglia con tutti i capoluoghi di provincia a favore della corona. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il 2 giugno 1946 la Puglia scelse la Monarchia e Manfredonia la Repubblica

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2 giugno 1946 - Monarchia o Repubblica

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