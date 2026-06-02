Il 2 giugno 1946 la Puglia scelse la Monarchia e Manfredonia la Repubblica
Il 2 giugno 1946, in Puglia si tennero le consultazioni popolari per il referendum istituzionale. La regione si espresse a favore della Monarchia, mentre a Manfredonia si votò per la Repubblica. I risultati ufficiali indicarono una netta vittoria dei sostenitori della Monarchia in tutta la regione, con una percentuale superiore al 60%. A Manfredonia, invece, la maggioranza optò per la Repubblica, con circa il 55% dei voti.
Era di domenica, proprio come oggi, quel 2 giugno del 1946 quando circa 25 milioni di italiani e, per la prima volta, di italiane si recarono alle urne per il primo confronto elettorale che divise l’Italia. REPUBBLICA O MONARCHIA? A Manfredonia, seppur per una manciata di voti, prevalse la Repubblica. Gli italiani che votarono per la Repubblica furono 12.717.923, mentre per la Monarchia 10.719.923 (le schede nulle furono 1.498.136). I risultati evidenziarono una netta divisione nel Paese: il Nord e le regioni dell’Italia centrale votarono per la Repubblica; il Mezzogiorno confermò la fedeltà all'istituto monarchico, in particolar modo in Puglia con tutti i capoluoghi di provincia a favore della corona. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
2 giugno 1946 - Monarchia o Repubblica
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