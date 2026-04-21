manfredonia crimine ambientale nel tratturo bissanti

Il 21 aprile 2026, durante un controllo nel Tratturo Bissanti, le Guardie Ambientali Italiane, sotto la guida di Alessandro Manzella, hanno scoperto un abbandono illecito di rifiuti. L'intervento ha portato alla scoperta di rifiuti abbandonati in modo illegale nel territorio di Manfredonia, evidenziando un problema di gestione dei rifiuti e di tutela ambientale nella zona.

Durante i controlli sul territorio, le Guardie Ambientali Italiane, coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, hanno scoperto un grave abbandono illecito di rifiuti. Parliamo di circa 5 tonnellate di poliuretano espanso rigido (PURPIR): materiale utilizzato nelle celle frigorifere, altamente inquinante se lasciato nell’ambiente. Se questi rifiuti venissero incendiati, rilascerebbero nell’aria gas tossici e letali: Monossido di carbonio, Ossidi di azoto, Acido cianidrico. Un mix devastante per la salute umana, gli animali e l’intero ecosistema. Questo non è degrado, aggiunge Manzella, questo è un crimine ambientale. Chiediamo interventi urgenti: Bonifica immediata dell’area, controlli più severi e individuazione dei responsabili attraverso le telecamere di videosorveglianza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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