Investimento sui binari nel casertano | stop alla circolazione dei treni

A Pignataro Maggiore, nel casertano, intorno alle 5,30, un treno ha investito una persona sui binari. La circolazione ferroviaria è stata immediatamente sospesa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono stati forniti dettagli sulle condizioni della vittima. La linea ferroviaria rimane ferma mentre vengono svolti i rilievi e le verifiche del caso.

Dramma a Pignataro Maggiore dove si è verificato l'investimento una persona sui binari. Da quanto si apprende, l'incidente si sarebbe consumato intorno alle 5,30. Il convoglio, partito da Milano e diretto a Siracusa, stava transitando lungo la linea Napoli-Cassino quando è avvenuto l'impatto che. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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