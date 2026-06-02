Intimidazione a Giuseppe Quartararo a Monreale il sindaco Arcidiacono | Atto indegno carabinieri già al lavoro
A Monreale, un imprenditore edile è stato vittima di un atto intimidatorio. Il sindaco ha condannato l'episodio e ha annunciato che i carabinieri stanno conducendo le indagini. Non sono stati forniti dettagli specifici sull'evento. La solidarietà del primo cittadino è stata espressa pubblicamente. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota riguardo alle circostanze o ai responsabili.
Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono esprime la sua solidarietà a Giuseppe Quartararo, imprenditore edile vittima di una intimidazione a Monreale. Qualcuno nei giorni scorsi ha piazzato dei bossoli sotto il lucchetto di una saracinesca di un immobile di sua proprietà. Arcidiacono si dice fiducioso che le forze dell’ordine, con un lavoro certosino, arresteranno presto i responsabili di un atto “indegno”, sperando che sia solo un caso isolato nel territorio. “Esprimo piena solidarietà a Giuseppe Quartararo, che peraltro ho sentito. Condanno con con grande forza quello che è accaduto”. “Sono convinto – continua il primo cittadino – che il caso sia già nelle nell’attenzione dell’Arma dei Carabinieri, che sta operando un lavoro certosino di grande sacrificio e che nell’arco di pochissimo porterà risultati. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
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Monreale, proiettili sotto il lucchetto, vittima l’imprenditore edile Giuseppe QuartararoA Monreale, sono stati trovati bossoli di arma da fuoco posizionati sotto il lucchetto di una saracinesca in via Venero.
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