Intimidazione a Giuseppe Quartararo a Monreale il sindaco Arcidiacono | Atto indegno carabinieri già al lavoro

Notizia in breve

A Monreale, un imprenditore edile è stato vittima di un atto intimidatorio. Il sindaco ha condannato l'episodio e ha annunciato che i carabinieri stanno conducendo le indagini. Non sono stati forniti dettagli specifici sull'evento. La solidarietà del primo cittadino è stata espressa pubblicamente. Nessuna informazione aggiuntiva è stata resa nota riguardo alle circostanze o ai responsabili.