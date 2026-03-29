Puntine sulla strada in Val di Zena Ira dei ciclisti | Forature e rischi

Numerosi ciclisti che avevano percorso la strada in Val di Zena hanno subito forature a causa di puntine sparse intenzionalmente lungo il percorso. L'episodio si è verificato ieri, causando disagi a chi aveva scelto la zona per un'escursione in bicicletta. La presenza delle puntine ha sollevato preoccupazioni tra gli appassionati, che hanno segnalato il rischio di incidenti e danni ai mezzi.

Tante puntine sparse "deliberatamente" sulla strada in Val di Zena hanno causato "diverse forature ai mezzi di coloro che oggi (ieri, ndr) avevano scelto la celebre vallata bolognese per una escursione in bici". La denuncia del "gesto irresponsabile e criminale" arriva da Fabio Bettani, presidente della Consulta comunale della bicicletta che parla di "forte preoccupazione" per un episodio che non è il primo. Le forature improvvise, avvisa, "possono generale situazioni di potenziale pericolo di cadute autonome con danni conseguenti anche gravi". In questo modo, ribadisce, si "mette a rischio l’incolumità delle persone, soprattutto considerando le velocità raggiunte dai ciclisti su strada". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Puntine sulla strada in Val di Zena. Ira dei ciclisti: "Forature e rischi" Articoli correlati Le puntine da disegno hanno colpito (ancora) i ciclisti in Val di ZenaTante puntine sparse sulla strada in Val di Zena hanno causato “numerose forature ai mezzi di coloro che oggi avevano scelto la celebre vallata... Botteghino di Zocca, sit-in dei cittadini al Parco delle Querce: “Più trasparenza e sicurezza per la Val di Zena”Oltre cinquanta persone alla mobilitazione promossa dal Comitato Val di Zena: al centro del confronto i lavori idraulici da oltre un milione di euro... Altri aggiornamenti su Puntine sulla strada in Val di Zena Ira... Discussioni sull' argomento Val di Zena, ancora puntine sulla strada contro i ciclisti. Gesto irresponsabile e criminale; Le puntine da disegno hanno colpito (ancora) i ciclisti in Val di Zena; Puntine sulla strada in Val di Zena. Ira dei ciclisti: Forature e rischi; Le puntine da disegno hanno colpito ancora i ciclisti in Val di Zena. Le puntine da disegno hanno colpito (ancora) i ciclisti in Val di Zena x.com Val di Zena - Bike Valley (@valdizenabikevalley) Reels facebook