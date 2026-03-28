Nella Val di Zena sono state trovate numerose puntine da disegno sparse sulla strada, provocando molte forature ai ciclisti che si trovavano nella zona per un'escursione in bicicletta. L'episodio ha coinvolto diversi mezzi, costringendo alcuni utenti a fermarsi per le riparazioni. La presenza delle puntine ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per i controlli e le verifiche sul territorio.

Tante puntine sparse sulla strada in Val di Zena hanno causato “numerose forature ai mezzi di coloro che oggi avevano scelto la celebre vallata bolognese per una escursione in bici”. È la denuncia che arriva da Fabio Bettani, presidente della Consulta comunale della bicicletta, che rende noto l'episodio “irresponsabile e criminale”, sottolinea Bettani. L'autore è ancora ignoto e non è la prima volta che qualcuno sparge delle puntine da disegno lungo l'asfalto della Val di Zena con il chiaro obiettivo di mettere a repentaglio la sicurezza dei ciclisti. Nel 2022, peraltro, era già capitato durante una biciclettata a cui avevano partecipato 700 persone. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Le puntine da disegno hanno colpito (ancora) i ciclisti in Val di Zena

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