Guasto alla condotta rinviata la sospensione idrica sui rioni collinari | i nuovi disagi
La sospensione dell’erogazione idrica prevista per il 28 maggio sui rioni collinari è stata rinviata a causa di un guasto alla condotta. La società che gestisce il servizio ha comunicato che l’intervento di riparazione, inizialmente programmato, è stato posticipato. La riparazione riguarda una perdita sulla condotta integrativa nel Comune. La comunicazione è arrivata in seguito alla nota del 25 maggio, che aveva annunciato la sospensione. Nessuna nuova data di riattivazione è stata ancora comunicata.
La Ausino S.p.A– Servizi Idrici fa sapere che “con riferimento alla nota del 25 maggio 2026 con la quale era stata comunicata la necessità di sospendere l’erogazione idrica il giorno 28 maggio 2026 per eseguire intervento di riparazione di una perdita idrica sulla Condotta Integrativa nel Comune. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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