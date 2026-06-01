Guasto alla condotta rinviata la sospensione idrica sui rioni collinari | i nuovi disagi

Notizia in breve

La sospensione dell’erogazione idrica prevista per il 28 maggio sui rioni collinari è stata rinviata a causa di un guasto alla condotta. La società che gestisce il servizio ha comunicato che l’intervento di riparazione, inizialmente programmato, è stato posticipato. La riparazione riguarda una perdita sulla condotta integrativa nel Comune. La comunicazione è arrivata in seguito alla nota del 25 maggio, che aveva annunciato la sospensione. Nessuna nuova data di riattivazione è stata ancora comunicata.