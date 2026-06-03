Internazionali femminili si entra nel vivo | giovedì via ai quarti di finale
Giovedì si disputano i quarti di finale agli Internazionali femminili di tennis “Città di Caserta – Trofeo COGEPA Bartolo Paone”. La competizione passa alla fase più intensa con le prime eliminazioni dirette. Le giocatrici rimaste si sfidano per accedere alle semifinali. La giornata si svolge sui campi all’aperto, con match che attirano l’attenzione degli spettatori presenti. La manifestazione prosegue con incontri di alto livello fino alla conclusione del torneo.
Lo spettacolo degli Internazionali Femminili di Tennis “Città di Caserta – Trofeo COGEPA Bartolo Paone” entra nella fase decisiva. Dopo i primi turni del tabellone principale e del doppio, il prestigioso torneo internazionale in corso sui campi del Tennis Club Caserta di via Laviano si prepara a. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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