Internazionali femminili si entra nel vivo | giovedì via ai quarti di finale

Lo spettacolo degli Internazionali Femminili di Tennis “Città di Caserta – Trofeo COGEPA Bartolo Paone” entra nella fase decisiva. Dopo i primi turni del tabellone principale e del doppio, il prestigioso torneo internazionale in corso sui campi del Tennis Club Caserta di via Laviano si prepara a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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