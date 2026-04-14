Taekwondo | Noemi Carboni si ferma ai quarti di finale nel da-4 dei Mondiali Junior

Nel quarto giorno dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, Noemi Carboni si è distinta come la migliore rappresentante italiana. La giovane atleta ha partecipato nel tabellone dei 64 e si è fermata ai quarti di finale, raggiungendo un risultato significativo in questa competizione internazionale. La competizione si sta svolgendo in un contesto di grande attenzione, con numerosi atleti provenienti da diverse nazioni.

Noemi Carboni è stata la migliore azzurra nel quarto giorno di competizioni in quel di Tashkent, capitale dell’Uzbekistan che ospita in questi giorni i Campionati Mondiali 2026 di taekwondo riservato alla categoria Junior. L’azzurrina, impegnata nella categoria -42 kg, si è resa infatti artefice di un percorso netto fermatosi ai quarti di finale. In apertura, la nostra portacolori ha battuto la nipponica Asuka Taki per 2-0, per poi arginare la gabonese Hans Beige Boudanza Bekale, sempre per 2-0. Una volta approdata agli ottavi, l’atleta si è imposta sulla portoricana Alisa Bermudez, uscendo in seguito di scena al cospetto della sudcoreana Geunmi Lee (0-2) battagliando nel primo round.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Taekwondo: Noemi Carboni si ferma ai quarti di finale nel da-4 dei Mondiali Junior Taekwondo, Vito Antonacci si ferma ai quarti. Italia fuori dal podio nel day-1 ai Mondiali JuniorVa in archivio senza podi per i colori azzurri la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026, in corso di svolgimento... Taekwondo, Clio Sottile ai piedi del podio nel day-2 dei Mondiali Junior. Italia ancora a bocca asciuttaSi chiude senza medaglie per l’Italia anche la seconda giornata dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026, in corso di svolgimento presso il...