Inter rivoluzione giovane | la strategia di mercato punta al futuro Il messaggio di Oaktree

Oaktree ha annunciato una strategia di mercato incentrata su un roster più giovane e investimenti mirati. La società intende rinnovare la squadra e orientarsi verso un profilo più giovane per il futuro. La pianificazione si sta consolidando, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e migliorare le performance a lungo termine. Non sono stati forniti dettagli specifici sui piani di acquisizione o sui tempi di attuazione.

di Alberto Petrosilli Oaktree detta la linea: rosa più giovane e investimenti mirati. Il piano per il futuro dell’Inter comincia a prendere forma. L’Inter ha già avviato una serie di confronti tra la dirigenza, la proprietà e il nuovo allenatore Cristian Chivu per definire le priorità del prossimo mercato. La direzione è chiara: ridurre l’età media della squadra e costruire un gruppo capace di garantire competitività immediata e sostenibilità nel lungo periodo. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter La proprietà Oaktree Capital Management avrebbe confermato alla dirigenza la disponibilità di un budget di circa 50 milioni di euro, esclusi gli eventuali introiti derivanti dalle cessioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

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