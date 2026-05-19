Inter la festa non è finita | Oaktree svolta sul mercato il futuro è già cominciato
L’Inter ha annunciato che il fondo Oaktree ha rafforzato il suo impegno con il club, con un accordo che prevede una partecipazione più stretta. Nella giornata di questa settimana è previsto un incontro tra le parti per definire le strategie future e discutere i prossimi passi da intraprendere. La notizia arriva dopo settimane di trattative e segnala un cambio di direzione nei rapporti tra il club e l’investitore. La collaborazione tra le due realtà prosegue senza interruzioni.
Tartare di tonno alle fragole con erbe di sabbia, risotto al brodetto di pesce, ricciola scottata, salsa asiatica e asparagi al verde. Poi, come una Coppa Italia dopo un lungo scudetto, pure il tiramisù. Ieri l’Inter tutta, in ogni sua articolazione a partire dalla proprietà, si è vista a cena con menu leggero e ha brindato ai titoli vinti. Se è vero che non ci si stanca mai di festeggiare, i nerazzurri hanno preso il vecchio adagio molto sul serio: non erano passate neanche 20 ore dall’infinito abbraccio di Milano, con 400mila persone e un bus nerazzurro penetrato nel ventre della città. Questo rendez-vous in zona Fondazione Prada, però,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Inter, festa Scudetto pronta: è delirio a San Siro
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Ho visto la festa, questa festa non fa paura. Per niente proprio. La festa della Juve che ho visto nove anni fa? È meglio di questa dell'Inter. Quella del Napoli? È meglio di questa dell'Inter. Questa festa non fa paura a nessuno. x.com
Seratona in casa #inter, la festa non è ancora finita. Cenone di gala in location di lusso, tutti insieme: squadra, staff tecnico, dirigenti e proprietà. L’#inter #scudetto #festa #italia #milano facebook
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