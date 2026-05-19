L’Inter ha annunciato che il fondo Oaktree ha rafforzato il suo impegno con il club, con un accordo che prevede una partecipazione più stretta. Nella giornata di questa settimana è previsto un incontro tra le parti per definire le strategie future e discutere i prossimi passi da intraprendere. La notizia arriva dopo settimane di trattative e segnala un cambio di direzione nei rapporti tra il club e l’investitore. La collaborazione tra le due realtà prosegue senza interruzioni.

Tartare di tonno alle fragole con erbe di sabbia, risotto al brodetto di pesce, ricciola scottata, salsa asiatica e asparagi al verde. Poi, come una Coppa Italia dopo un lungo scudetto, pure il tiramisù. Ieri l’Inter tutta, in ogni sua articolazione a partire dalla proprietà, si è vista a cena con menu leggero e ha brindato ai titoli vinti. Se è vero che non ci si stanca mai di festeggiare, i nerazzurri hanno preso il vecchio adagio molto sul serio: non erano passate neanche 20 ore dall’infinito abbraccio di Milano, con 400mila persone e un bus nerazzurro penetrato nel ventre della città. Questo rendez-vous in zona Fondazione Prada, però,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, la festa non è finita: Oaktree svolta sul mercato, il futuro è già cominciato

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Inter, festa Scudetto pronta: è delirio a San Siro

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