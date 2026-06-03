Inter piano da 50 milioni per Palestra | il colpo da novanta

L'Inter ha predisposto un investimento di 50 milioni di euro per acquistare il centro sportivo Palestra. La cifra richiesta dall’Atalanta per la cessione è di questa entità. In passato, alcuni calciatori hanno giustificato spese di simile entità con trasferimenti e operazioni di mercato. La trattativa tra le due società riguarda la cessione del complesso sportivo e la copertura della somma concordata. La conclusione della trattativa dipende dall’accordo sulle condizioni finanziarie.

Quanto deve pagare l'Inter per convincere l'Atalanta a cedere Palestra?. Chi sono i calciatori che hanno giustificato spese simili in passato?. Come cambierà la strategia di Marotta dopo il caso Lookman?. Quali rischi corre la società puntando su un investimento così massiccio?.? In Breve Offerta iniziale da 40 milioni più 5 di bonus respinta da Zingonia. Marotta e Ausilio analizzano l'esperienza del precedente caso Lookman. Hakimi è stato ceduto al PSG per 68 milioni di euro. Joao Mario arrivò dallo Sporting Lisbona nel 2016 per 43 milioni. L’Inter prepara un investimento da 50 milioni per Palestra: il mercato nerazzurro punta al colpo da novanta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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L'INTER vuole PALESTRA: il PREZZO monstre del gioiello dell'ATALANTA | CALCIOMERCATO TOTAL

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