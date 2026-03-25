Konè Inter il piano di Oaktree e Chivu | assalto da 50 milioni di euro! Perché è il colpo giusto e quali sono gli ostacoli nell’affare
Oaktree e Chivu stanno valutando un'offerta da 50 milioni di euro per acquistare un centrocampista della Roma. L'Inter, impegnata nella lotta per il titolo con Milan e Napoli, sta preparando il terreno per la prossima sessione di mercato estivo. Sono stati analizzati i dettagli e le cifre di questa possibile operazione, che potrebbe influenzare i piani futuri della società nerazzurra.
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Contenuti e approfondimenti su Konè Inter
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