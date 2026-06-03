Inter maxi offerta per Palestra | negli ultimi dieci anni solo tre acquisti sono costati di più

Per acquistare Palestra, il club necessita di 50 milioni di euro. Negli ultimi dieci anni, solo tre acquisti sono costati più di questa cifra, tra cui Lukaku, Hakimi e Joao Mario. Solo questi tre trasferimenti hanno superato i 40 milioni di euro in totale.

Per arrivare a Palestra serviranno 50 milioni: negli ultimi dieci anni l’Inter ha superato quota 40 soltanto per Lukaku, Hakimi e Joao Mario. La Dea fa muro, ma i nerazzurri non mollano: Palestra può entrare nel ristretto club dei colpi più costosi dell’era moderna interista. Palestra verso un investimento record: l’Inter prepara l’affondo. La priorità di mercato dell’Inter continua a parlare belga, ma all’orizzonte potrebbe presto risuonare anche l’inno di Mameli nei corridoi di Appiano Gentile. Il nome caldo resta quello di Palestra, destinato a diventare uno degli acquisti più onerosi della storia recente nerazzurra. Negli ultimi dieci anni, infatti, il club milanese ha superato la soglia dei 40 milioni di euro per un singolo giocatore soltanto in tre occasioni. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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INTER, AUSILIO NON CHIUDE LE PORTE A PALESTRA PER IL MERCATO ESTIVO

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