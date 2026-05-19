Righini | Negli ultimi dieci anni abbiamo reso la manutenzione della rete ferroviaria italiana più ecologica
Negli ultimi dieci anni sono stati adottati nuovi metodi e tecnologie per migliorare la manutenzione della rete ferroviaria italiana. Sono stati ridotti i prodotti chimici utilizzati, come il glifosate, e sono stati implementati sistemi basati sull’intelligenza artificiale e tecnologie predittive. Questi interventi hanno portato a un incremento della sicurezza e a un minor impatto ambientale durante le operazioni di manutenzione. Le innovazioni hanno interessato anche l’efficienza dei viaggiatori e la tutela dell’ambiente circostante.
ROMA - “Negli ultimi dieci anni abbiamo reso la manutenzione della rete ferroviaria italiana più ecologica, più sicura e più tecnologica: meno utilizzo di glifosate, più intelligenza artificiale, sistemi predittivi e nuove tecnologie per la tutela dell’ambiente e dei viaggiatori”. Lo dichiara Diego Righini, general manager di Geosintesi e tra i fondatori di ADFER, alla vigilia del convegno per il decennale dell’Associazione delle Imprese Ferroviarie, in programma mercoledì 20 maggio, alle ore 15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto alla Camera dei Deputati. “Abbiamo introdotto tecnologie di rilevamento con telecamere... 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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