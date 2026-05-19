Righini | Negli ultimi dieci anni abbiamo reso la manutenzione della rete ferroviaria italiana più ecologica

Negli ultimi dieci anni sono stati adottati nuovi metodi e tecnologie per migliorare la manutenzione della rete ferroviaria italiana. Sono stati ridotti i prodotti chimici utilizzati, come il glifosate, e sono stati implementati sistemi basati sull’intelligenza artificiale e tecnologie predittive. Questi interventi hanno portato a un incremento della sicurezza e a un minor impatto ambientale durante le operazioni di manutenzione. Le innovazioni hanno interessato anche l’efficienza dei viaggiatori e la tutela dell’ambiente circostante.

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