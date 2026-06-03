L’Inter valuta una contropartita per cedere Dumfries, che sembra vicino a firmare con il Real Madrid. La società sta considerando offerte alternative o scambi come parte dell’operazione. Nel frattempo, si teme che la trattativa possa sfociare in un’asta tra i club della Premier League, che potrebbero inserirsi nel mercato per il calciatore. La situazione resta in evoluzione e nessuna decisione definitiva è stata presa.

Con Denzel Dumfries destinato ad accettare la corte del Real Madrid, in Viale della Liberazione i dirigenti nerazzurri hanno ora come obiettivo numero uno quello di sostituire l’esterno olandese: il nome preferito rimane quello di Marco Palestra, esterno di proprietà dell’Atalanta protagonista di un ottima stagione a Cagliari. L’esterno azzurro, classe 2005, è ora impegnato nel ritiro della Nazionale italiana a Coverciano ma si è detto pronto per fare il salto di qualità e vestire una maglia prestigiosa. La richiesta dell’Atalanta. Nelle scorse settimane l’Inter aveva avanzato una prima offerta alla Dea di 40 milioni più 5 di bonus, ritenuta però insufficiente dalla dirigenza bergamasca. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Inter, il punto su Palestra: l’idea di una contropartita e il rischio asta dalla Premier League

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