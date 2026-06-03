Inter il ‘doblete’ di Chivu e le prospettive per il 2026 2027

L'Inter ha concluso la stagione con un doppio successo, vincendo sia il campionato che la coppa nazionale. La squadra ha conquistato i trofei dopo aver battuto avversarie nelle finali e nelle partite decisive, rafforzando la propria posizione nel calcio italiano. La stagione si è chiusa con una serie di vittorie che hanno portato a un record di risultati positivi. Le prospettive per le stagioni successive si concentrano sulla continuità della rosa e sul rafforzamento del progetto tecnico in vista del 20262027.

Inter News 24 L’Inter ha appena concluso una stagione trionfale, scolpendo il proprio nome nella storia grazie a un “doblete” che ha riportato entusiasmo e trofei nella bacheca nerazzurra. Con la conquista dello scudetto numero 21 e la decima Coppa Italia, la formazione meneghina ha stabilito una supremazia territoriale indiscutibile, annichilendo la concorrenza con un distacco abissale in campionato e una finale di coppa dominata contro la Lazio. Sebbene il percorso in Champions League sia apparso meno brillante rispetto alle aspettative, il dominio mostrato entro i confini nazionali ha confermato la validità di un progetto tecnico solido e ambizioso. 🔗 Leggi su Internews24.com

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