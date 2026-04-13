L’Inter si prepara a festeggiare una vittoria importante dopo una partita combattuta contro una squadra determinata. Con un vantaggio di nove punti, la squadra può puntare con fiducia alla possibilità di conquistare il doppio traguardo stagionale. La gara si è conclusa con la squadra in vantaggio, con alcune decisioni arbitrali e momenti di tensione durante il match. Ora si attende l’ultima fase della competizione, che potrebbe portare alla conquista di più titoli.

L’ Inter ha il profumo della gloria sulle dita. Al termine di una battaglia feroce contro un Como eroico, capace di trascinare i nerazzurri sull’orlo del baratro, la squadra di Cristian Chivu è riemersa dalle acque agitate del Sinigaglia con una vittoria che sa di sentenza: il Napoli ora scivola a -9. È stato un pomeriggio di sofferenza pura, un primo tempo “molle” e quasi rassegnato, prima che l’orgoglio dei campioni ribaltasse un destino che sembrava scritto. «Sapevamo che non sarebbe stato semplice», ha ammesso un Chivu visibilmente sollevato ma ancora carico dell’adrenalina del match. Il tecnico ha saputo leggere il momento di sbandamento, correggendo la rotta e affidandosi alla meticolosità del lavoro mattutino: i calci piazzati, studiati ossessivamente poche ore prima, sono diventati l’arma del delitto.🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - L’Inter vede le stelle: Chivu a +9 e il sogno del “Doblete”

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