Domani si disputa la semifinale di ritorno tra Inter e Como, con l'andata che si è conclusa senza reti. L'allenatore dell'Inter punta a ottenere il doppio risultato, mentre il centrocampista avversario potrebbe scrivere un record nella storia della competizione. La partita rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre, con i giocatori pronti a dare il massimo per avanzare nella competizione.

Sono prestigiatori e garantiscono prestigio: studiano magie calcistiche per sorprendere gli avversari e al tempo stesso danno lustro al torneo più bistrattato. Cristian Chivu e Cesc Fabregas hanno vinto tre volte a testa da calciatori una coppa nazionale, in due stati diversi e con tre club differenti: il primo ha festeggiato in Olanda con l’Ajax e in Italia con Roma e Inter, il secondo ha sollevato il trofeo in Inghilterra con Arsenal e Chelsea e in Spagna con il Barcellona. Specialisti, senz’altro, soprattutto perché non hanno mai trattato la seconda competizione domestica come un fastidio ma come un’opportunità. Arrivare a Roma, come a Londra, è un’emozione della quale cibarsi, magari al termine di una stagione in cui non si è raccolto altro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu vuole il doblete, Fabregas può fare la storia: tutte le chiavi di Inter-Como

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A meta’ febbraio il #Milan pareggia il recupero contro il #Como, era a -4 dall’ #Inter. Matteo #Gabbia si fa male ed e’ la’ che gira la Nostra stagione. Da allora il Milan fa 8 punti in 7 partite con 4 sconfitte prima del rientro vittorioso di #Verona , perdendo solidità x.com

Continuate a mandarmi episodi arbitrali e mi scrivete ancora di Como-Inter e allora mi chiedo: " quando Lautaro scalciava giocatore juve e si prendeva un rigore, tutto a posto" #Juventus #Inter #var - facebook.com facebook