Inter Dumfries al Real Madrid | è fatta I Blancos pagheranno 20 milioni | perché la clausola è così bassa e non è mai stata tolta

Da ilfattoquotidiano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Denzel Dumfries lascia l’Inter e si trasferisce al Real Madrid per 20 milioni di euro. La clausola rescissoria dell’esterno olandese è stata mantenuta a un valore basso e non è mai stata rimossa. Il trasferimento si è concluso con un accordo tra le parti, senza ulteriori dettagli sui termini. Dumfries si unirà ai Blancos e lavorerà sotto la guida di un nuovo allenatore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È fatta: Denzel Dumfries lascia l’Inter e si trasferisce in Spagna, al Real Madrid, alla corte di José Mourinho. È questa la prima trattativa importante di calciomercato che coinvolge il calcio italiano e nello specifico la squadra campione d’Italia. I Blancos hanno l’accordo con il giocatore e pagheranno all’Inter la clausola rescissoria di 20 milioni di euro. L’esterno olandese – che giocherà i Mondiali con la propria nazionale – lascia i nerazzurri dopo 207 partite e 27 gol totali, 2 scudetti, 3 Supercoppe nazionali e 3 Coppe Italia. Ora l’Inter andrà dritta su Marco Palestra, cercando di anticipare la concorrenza nel minor tempo possibile per non incappare in un nuovo caso Lookman. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

inter dumfries al real madrid 232 fatta i blancos pagheranno 20 milioni perch233 la clausola 232 cos236 bassa e non 232 mai stata tolta
© Ilfattoquotidiano.it - Inter, Dumfries al Real Madrid: è fatta. I Blancos pagheranno 20 milioni: perché la clausola è così bassa e non è mai stata tolta
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

DUMFRIES AL REAL MADRID, È FATTA! PAGHERANNO LA CLAUSOLA

Video ? DUMFRIES AL REAL MADRID, È FATTA! PAGHERANNO LA CLAUSOLA

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dumfries al Real Madrid: affare fatto! Gli spagnoli pagheranno la clausola

Dumfries nella lista del Real Madrid, la clausola rescissoria è più bassa del previsto! L’Inter non trattaIl nome di Dumfries è stato inserito nella lista di possibili acquisti del Real Madrid, con una clausola rescissoria inferiore alle aspettative.

Temi più discussi: Inter, attenzione al Real Madrid: Dumfries può partire per 25 milioni. La strana clausola che vale solo nel mese di luglio; Dumfries al Real Madrid, è fatta: accordo tra i club, quanto incassa l'Inter dalla cessione; Dumfries ha l'accordo col Real: via con la clausola da 20 milioni. Inter, pronto il rilancio per Palestra; Denzel Dumfries lascia l'Inter dopo 5 anni: il Real Madrid paga la mini-clausola per l'esterno olandese.

real madrid inter dumfries al realDumfries al Real Madrid, l'Inter sapeva tutto da un mese: il retroscenaSenza Denzel Dumfries l'Inter perderà tanto, ma ormai la sua cessione sembra essere cosa fatta, con il Real Madrid che verserà 20 milioni di euro nelle casse del club nerazzurro e soddisferà le richie ... tuttomercatoweb.com

real madrid inter dumfries al realDumfries Inter è addio: l’esterno al Real Madrid, le cifre dell’operazione ed il sostituto dell’olandeseDenzel Dumfries e l'Inter si dicono addio: l'esterno va al Real Madrid, le cifre dell'operazione ed il sostituto ... calciomercatoweb.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web