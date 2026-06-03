Denzel Dumfries lascia l’Inter e si trasferisce al Real Madrid per 20 milioni di euro. La clausola rescissoria dell’esterno olandese è stata mantenuta a un valore basso e non è mai stata rimossa. Il trasferimento si è concluso con un accordo tra le parti, senza ulteriori dettagli sui termini. Dumfries si unirà ai Blancos e lavorerà sotto la guida di un nuovo allenatore.

È fatta: Denzel Dumfries lascia l’Inter e si trasferisce in Spagna, al Real Madrid, alla corte di José Mourinho. È questa la prima trattativa importante di calciomercato che coinvolge il calcio italiano e nello specifico la squadra campione d’Italia. I Blancos hanno l’accordo con il giocatore e pagheranno all’Inter la clausola rescissoria di 20 milioni di euro. L’esterno olandese – che giocherà i Mondiali con la propria nazionale – lascia i nerazzurri dopo 207 partite e 27 gol totali, 2 scudetti, 3 Supercoppe nazionali e 3 Coppe Italia. Ora l’Inter andrà dritta su Marco Palestra, cercando di anticipare la concorrenza nel minor tempo possibile per non incappare in un nuovo caso Lookman. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Inter, Dumfries al Real Madrid: è fatta. I Blancos pagheranno 20 milioni: perché la clausola è così bassa e non è mai stata tolta

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DUMFRIES AL REAL MADRID, È FATTA! PAGHERANNO LA CLAUSOLA

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L'Inter è stata informata ieri sera dell'accordo raggiunto tra Real Madrid e Denzel Dumfries. Il Real attiverà la clausola rescissoria da €20m poiché l'affare è già concluso. @FabrizioRomano x.com

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