Dumfries al Real Madrid | affare fatto! Gli spagnoli pagheranno la clausola

Il trasferimento di Dumfries al Real Madrid è stato ufficializzato. Gli spagnoli verseranno la cifra prevista dalla clausola rescissoria. La trattativa si è conclusa con successo e il giocatore si trasferirà in Spagna. L’accordo è stato confermato e il club madrileno ha avviato le pratiche per il passaggio. Nessun dettaglio sui tempi esatti del trasferimento o sulla durata del contratto.

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