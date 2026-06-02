Dumfries nella lista del Real Madrid la clausola rescissoria è più bassa del previsto! L’Inter non tratta

Il nome di Dumfries è stato inserito nella lista di possibili acquisti del Real Madrid, con una clausola rescissoria inferiore alle aspettative. Secondo fonti di mercato, l’Inter non sta considerando offerte o trattative per il giocatore in questo momento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalle parti coinvolte. La clausola rescissoria, secondo quanto riferito, permette un eventuale trasferimento a un costo più contenuto rispetto alle stime precedenti.

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