Mercato Inter per la difesa sondato anche il profilo di Solet | ecco tutti i dettagli

Il mercato dell’Inter si concentra anche sul reparto difensivo, con l’interesse rivolto a un difensore centrale. Tra i nomi valutati dalla società ci sarebbe anche quello di un calciatore francese, attualmente in forza a un club francese. Si tratta di un profilo che potrebbe rappresentare una delle opzioni per rafforzare la linea difensiva dei nerazzurri durante la sessione di trattative in corso.

Inter News 24 Mercato Inter, il club nerazzurro valuta anche il profilo di Solet per rafforzare il reparto difensivo: ecco tutti i dettagli. L’Inter sta già lavorando sottotraccia per puntellare la rosa in vista della prossima stagione, con un occhio di riguardo rivolto al reparto arretrato. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Biasin sul proprio profilo Twitter, il club nerazzurro avrebbe messo gli occhi su Oumar Solet, difensore centrale attualmente in forza all’ Udinese. Il francese, ventiseienne, si è messo in luce nel campionato italiano per le sue doti fisiche e la capacità di guidare la linea, attirando le attenzioni degli scout di Viale della Liberazione che sono alla ricerca di profili pronti per il sistema di gioco di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

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