Mercato Inter la cessione di De Vrij e i nomi per rinnovare la difesa nerazzurra | Gila Mancini e non solo…

L'Inter sta preparando le mosse per il mercato in vista della prossima stagione. È ormai certo che alcuni giocatori lasceranno la rosa, tra cui il difensore De Vrij. Per rinforzare la linea difensiva, sono stati fatti vari nomi, tra cui quelli di ex calciatori noti e allenatori con esperienza in Italia. La società valuta diverse opzioni per aggiornare il reparto arretrato e rispondere alle esigenze tecniche della squadra.