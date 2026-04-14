Mercato Inter la cessione di De Vrij e i nomi per rinnovare la difesa nerazzurra | Gila Mancini e non solo…
L'Inter sta preparando le mosse per il mercato in vista della prossima stagione. È ormai certo che alcuni giocatori lasceranno la rosa, tra cui il difensore De Vrij. Per rinforzare la linea difensiva, sono stati fatti vari nomi, tra cui quelli di ex calciatori noti e allenatori con esperienza in Italia. La società valuta diverse opzioni per aggiornare il reparto arretrato e rispondere alle esigenze tecniche della squadra.
Inter News 24 Mercato Inter, ormai certo l’addio di De Vrij. Per la difesa nerazzurra al vaglio diversi nomi: Gila, Mancini e non solo.. Il ventunesimo scudetto è ormai una formalità, ma l’Inter di Cristian Chivu non ha intenzione di fermarsi a festeggiare. La dirigenza nerazzurra è già proiettata verso la stagione 2026-2027, con l’obiettivo dichiarato di rinfrescare una difesa che perderà pezzi importanti. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’addio più imminente riguarda un veterano: « De Vrij, in scadenza di contratto, andrà all’Al-Sadd ». Per sostituirlo, il club cerca profili capaci di reggere la pressione di una squadra che dovrà difendere il titolo e competere ai massimi livelli in Europa.🔗 Leggi su Internews24.com
Mercato Inter: Acerbi e De Vrij ai titoli di coda? C’è un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra. Di chi si trattaMercato Inter: Acerbi e De Vrij ai titoli di coda? C’è un nome in pole position per ringiovanire la difesa nerazzurra.
Leggi anche: Mercato Inter, per la porta sono due i nomi. In difesa tramonta l’idea Gila, ma spunta un altro profilo dalla Serie A…
Condò: "Non solo l' #Inter aveva l'obbligo di vincere. Col mercato del Napoli..." x.com
Un momento no per Bastoni tra campo e mercato Quale futuro per lui all'Inter E Chivu lo gestisce così - facebook.com facebook