Il calciomercato dell’Inter si preannuncia particolarmente dinamico, soprattutto sulle corsie laterali. Sulla fascia destra, tra le incertezze legate al futuro di Luis Henrique e Dumfries e il possibile arrivo di Palestra, la situazione è in continua evoluzione. Sul versante sinistro, tutto sembrava destinato a rimanere invariato fino a quando non è emerso che Carlos Augusto, dopo tre stagioni in nerazzurro, avrebbe manifestato a Cristian Chivu, al termine del campionato, alcune perplessità sul proprio futuro. Alla base del malcontento ci sarebbe il limitato impiego nel corso della stagione, che inevitabilmente inciso sul rendimento dell’esterno brasiliano, autore di appena un gol e un assist. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Inter, Carlos Augusto può restare: Chivu lo reputa indispensabile per il futuro

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