Carlos Augusto ha deciso di rinnovare con l'Inter, rifiutando le offerte di trasferimento. Dopo un incontro con i rappresentanti del club, l’esterno brasiliano ha manifestato la volontà di restare in nerazzurro e di proseguire il suo percorso con la squadra. Si attendono sviluppi sulle trattative per il prolungamento del contratto. La decisione segue l’accordo tra il giocatore e la società sulla volontà di continuare insieme.

di Francesco Aliperta Rinnovo Carlos Augusto, l’esterno brasiliano rinuncia ai propositi di addio e si lega al progetto nerazzurro, pronto a trattare il prolungamento. Le nubi sul futuro a Milano di uno dei jolly più preziosi della rosa si sono definitivamente diradate. Carlos Augusto ha deciso di lasciare da parte i propositi di addio all’Inter. Decisiva una chiacchierata con Cristian Chivu riguardo ai programmi per la prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’esterno brasiliano e il suo agente (lo stesso di Frattesi) avrebbero inizialmente pensato a un addio sfruttando una possibile sponda della Roma, in cerca di quella continuità di utilizzo che ha avuto fino a un certo punto, avendo davanti Bastoni e Dimarco nei due ruoli in cui più è stato impiegato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rinnovo Carlos Augusto, si riaprono i discorsi: l’esterno vuole restare in nerazzurro dopo il patto con Chivu

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