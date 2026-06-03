Inter Bisseck in uscita | piano nerazzurro per Mancini e Ndicka

L’Inter ha deciso di puntare su Oumar Solet come rinforzo principale per la difesa in vista della prossima stagione. Il club ha in programma di rafforzare il reparto con l’obiettivo di migliorare la solidità della linea difensiva. Nel frattempo, il club sta anche lavorando su una strategia per la cessione di alcuni giocatori, tra cui Bisseck, per fare spazio alle nuove acquisizioni. La società sta valutando le trattative con altri difensori, tra cui Mancini e Ndicka.

L’ Inter ha individuato in Oumar Solet l’obiettivo prioritario per blindare la propria retroguardia in vista della prossima stagione sportiva. Il difensore francese, classe 2000 in forza all’ Udinese, ha già espresso un gradimento totale per il trasferimento a Milano e sarebbe pronto a firmare il nuovo contratto anche subito. Lo scoglio principale resta però la distanza economica tra i due club. I friulani valutano il cartellino del calciatore 25 milioni di euro e, come rivelato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’intesa definitiva sulle cifre e sulle modalità di pagamento deve ancora essere formalizzata dai due direttori sportivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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