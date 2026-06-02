L'Inter ha deciso di rafforzare la difesa, cedendo i giocatori Solet e Bisseck. La vendita di Ndicka potrebbe essere prossima, con l’Udinese che ha offerto 25 milioni di euro per il centrale. La cessione del tedesco potrebbe portare a nuovi sviluppi nel mercato dei nerazzurri. La trattativa tra le parti sembra proseguire, mentre la società valuta le offerte ricevute. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sui tempi o sugli accordi definitivi.

La ristrutturazione della difesa comincia da un muro maestro: l’Inter ha scelto Oumar Solet per rinforzare il reparto svuotato dal commiato di Acerbi, dal rinnovo non certo di De Vrij e dalla possibile uscita di Bisseck, che ha diversi pretendenti tra i quali il Bayern. Nelle riunioni con la società Chivu è stato chiaro: serve un potenziale titolare, ma a fronte di una nuova partenza gli arrivi di qualità devono essere due. Ecco perché Marotta e Ausilio continuano a tenere i contatti accesi con l’entourage di Evan Ndicka, fresco di qualificazione alla Champions League con la Roma. Non bisogna restare immobili davanti a un mercato fluido, che può migliorare il budget da investire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Inter rinforza il bunker. Via libera a Solet e Bisseck alimenta l'ipotesi Ndicka

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