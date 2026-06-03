Inter 40 milioni sul piatto | il big su cui il club punta tutto

L'Inter ha messo sul tavolo 40 milioni di euro per un trasferimento. Il giocatore coinvolto ha dichiarato di essere pronto a trasferirsi in una grande squadra, affermando che l’ultima stagione gli ha dato fiducia nelle proprie capacità di confrontarsi con un club di alto livello. La trattativa riguarda un calciatore che mira a un salto di qualità nella sua carriera, con l’interessamento del club che punta a rafforzare la rosa.

«Sì, sono pronto per il salto in una grande realtà. L’ultima stagione mi ha trasmesso la consapevolezza di potermi misurare in una squadra fortissima. Ora la mia testa è alla Nazionale, ma dopo le vacanze vedremo», parola di Marco Palestra. Il terzino destro di proprietà dell’Atalanta, ha vissuto una stagione eccezionale in prestito al Cagliari - vincendo anche il premio di miglior difensore del campionato - e non nasconde la voglia di grande calcio. Dichiarazioni che, tra l’altro, suonano come un’apertura all’Inter: non è un segreto che i campioni d’Italia abbiano individuato in Palestra un rinforzo ideale da regalare a Cristian Chivu. Tra l’Inter e Palestra, però, ci sono un paio di ostacoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Mercato INTER Svolta Clamorosa! Palestra! Frattesi Fenerbache 35M!

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