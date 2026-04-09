Una frana si è verificata nel territorio di Petacciato, evidenziando come lo studio approfondito delle caratteristiche geologiche e della stratigrafia possa contribuire a prevenire eventi simili. La posizione geologica lungo la catena orogenetica e la disposizione delle formazioni rocciose sono fattori determinanti per valutare i rischi di dissesto. L’analisi di questi elementi permette di individuare le aree più vulnerabili e di adottare misure di prevenzione adeguate.

Se la posizione geologica lungo il fronte della catena orogenetica e l’organizzazione stratigrafica di arenarie e conglomerati porosi al di sopra di argille impermeabili pone la frana di Niscemi (Sicilia) e quella di Petacciato (Molise) in un contesto geologico simile, la quantità di conoscenze (o mancanza di) nelle due aree ci mostra delle grosse differenze che hanno un impatto diretto sulle misure di primo intervento e decisioni per ridurre il rischio. Infatti, se la frana di Niscemi rappresenta un esempio di cattiva gestione del territorio e mancanza di studi geologici e investimenti per la comprensione del fenomeno atti a monitorare e limitare i rischi sulla popolazione e le infrastrutture, la frana di Petacciato costituisce invece un esempio ben studiato e monitorato da anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Frana di Petacciato, così lo studio del territorio può prevenire i disastri

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