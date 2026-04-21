Test del sangue può prevedere l'Alzheimer decenni prima dei sintomi | lo studio su Nature Communications

Una ricerca pubblicata su Nature Communications ha scoperto che un semplice test del sangue può individuare un biomarcatore chiamato pTau217, in grado di prevedere l’insorgenza dell’Alzheimer anche decenni prima dei primi sintomi. Lo studio si basa sull’analisi di campioni di sangue e apre nuove possibilità per diagnosi precoce e monitoraggio della malattia. La scoperta potrebbe rivoluzionare il modo in cui si affronta questa condizione neurodegenerativa.

Uno studio pubblicato su Nature Communications ha determinato che un biomarcatore (pTau217) rilevabile con semplici analisi del sangue può prevedere lo sviluppo dell'Alzheimer molti anni prima della comparsa dei primi sintomi.🔗 Leggi su Fanpage.it « Le traitement du cancer arrive, tout le reste va s’effondrer à ce moment-là » – Laurent Schwartz Notizie correlate Alzheimer, test del sangue possono prevedere l’inizio dei sintomi(Adnkronos) – Con un esame del sangue si può prevedere quando una persona rischia di manifestare i primi sintomi di Alzheimer. Domenico Praticò: “un esame del sangue può prevedere l’Alzheimer anni prima”Un importante annuncio nel campo della ricerca sull’Alzheimer: secondo il dottor Domenico Praticò, luminare della scienza e autore dello studio, un... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Screening gratuito per l’epatite C, l’Emilia-Romagna si conferma anche nel 2025 prima in Italia per indice di copertura sulla popolazione generale, 50,1%; Svolta per l'Alzheimer: diagnosi precoce con un test del sangue; Screening gratuito per l'epatite C; Scovare i tumori con un test del sangue low cost: ecco come è possibile. Test del sangue può prevedere l’Alzheimer decenni prima dei sintomi: lo studio su Nature CommunicationsUno studio pubblicato su Nature Communications ha determinato che un biomarcatore (pTau217) rilevabile con semplici analisi del sangue può prevedere lo sviluppo dell’Alzheimer molti anni prima della ... fanpage.it Svolta per l’Alzheimer: un Test del Sangue Prevede la Malattia con 3 Anni di AnticipoScopri come un innovativo test del sangue può prevedere l’Alzheimer: un Test lo Prevede 3 Anni prima per una diagnosi precoce. Questo articolo approfondisce la ... Leggi tutto ... msn.com Come promesso siamo pronti con in più la sorpresa del test del nuovo casco Nolan n100. - facebook.com facebook Lancio e rientro: il test del razzo New Glenn di Jeff Bezos è stato un successo. La corsa alla Luna prosegue x.com