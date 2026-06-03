Meta ha introdotto nuove opzioni di abbonamento a pagamento su Instagram Plus, suscitando reazioni contrastanti tra gli utenti. La decisione riguarda funzionalità che potrebbero influire sulla privacy, alimentando preoccupazioni tra chi utilizza la piattaforma. La novità ha portato a un dibattito pubblico sulla gestione dei dati personali e sulla sostenibilità del modello gratuito. La risposta degli utenti si divide, con alcuni che criticano le modifiche e altri che le accettano.

Meta ha deciso di accelerare sulla strada degli abbonamenti a pagamento e il risultato sta facendo discutere milioni di utenti. Con il lancio globale di Instagram Plus, Facebook Plus e WhatsApp Plus, l’azienda offre nuove funzionalità premium dedicate a creator e utenti più attivi, ma una funzione in particolare ha acceso una vera e propria bufera online: la possibilità di visualizzare le Storie di Instagram in modalità completamente anonima. La novità è disponibile attraverso Instagram Plus, un abbonamento che parte da 3,99 dollari al mese e che introduce una serie di strumenti aggiuntivi, dove tra questi c’è la possibilità di aprire l’anteprima di una Storia senza comparire nell’elenco delle persone che l’hanno visualizzata. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Instagram Plus e la novità che fa infurire molti utenti: “Addio privacy” (e il web si divide)

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