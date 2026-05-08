Instagram addio alle chat blindate | impostazione di privacy globale disattivata La mossa divide | bambini più sicuri o dati degli utenti a rischio?

Da oggi, gli utenti di Instagram non possono più inviare messaggi diretti con impostazioni di privacy blindate, poiché questa funzione è stata disattivata a livello globale. La novità ha suscitato reazioni contrastanti tra chi pensa che possa rendere più sicuri i bambini e chi invece si preoccupa per la tutela dei dati personali degli utenti. L'azienda ha comunicato che questa modifica riguarda tutte le impostazioni di privacy avanzate per le chat.

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Come riporta in un suo recente articolo la BBC, da oggi gli utenti di Instagram perdono la possibilità di inviare messaggi diretti ultra-privati. La piattaforma ha infatti disattivato a livello globale la crittografia end-to-end (E2EE). L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Addio privacy su Instagram: presto i messaggi non saranno più privati (gli utenti sono furiosi)Una delle novità più discusse del 2026 riguarda Instagram e il modo in cui gestisce i messaggi privati. Lenovo nel mirino USA: accusa di trasferimento dati sensibili in Cina, a rischio sicurezza utenti e privacy online.San Francisco – Una causa legale intentata dallo studio Almeida Law Group ha accusato Lenovo, il gigante tecnologico cinese, di aver trasferito dati... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: WhatsApp prende spunto da Instagram: c'è una novità in test nella beta per Android; WhatsApp dice addio a una funzione, ma nessuno se ne accorgerà: ecco cosa cambia; Addio Digilander: il 9 giugno si spegne un pezzo di storia digitale dei primi internauti italiani; WhatsApp: potrete avviare chat istantanee grazie a questo nuovo pulsante su widget. Vuoi sapere cosa ti succederà oggi Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno. x.com Con una lunga storia Instagram, Valverde ha spiegato la sua versione dei fatti sulla presunta rissa con Aurélien Tchouaméni #Tuttosport #Valverde #RealMadrid - facebook.com facebook