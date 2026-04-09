Addio privacy su Instagram | presto i messaggi non saranno più privati gli utenti sono furiosi

Recentemente si è diffusa la notizia che Instagram apporterà modifiche alla gestione dei messaggi privati, rendendoli accessibili in modo più ampio rispetto al passato. Questa decisione ha suscitato reazioni di scontento tra gli utenti, che si sono lamentati per la perdita di riservatezza nelle conversazioni. La modifica entrerà in vigore nel corso del 2026, modificando il modo in cui le chat vengono archiviate e visualizzate.

Una delle novità più discusse del 2026 riguarda Instagram e il modo in cui gestisce i messaggi privati. A partire dall’ 8 maggio, la piattaforma eliminerà la crittografia end-to-end nelle chat, una tecnologia che finora permetteva agli utenti di scambiarsi messaggi leggibili solo dai diretti interessati. Questo cambiamento segna una svolta importante: i messaggi non saranno più completamente “invisibili” alla piattaforma. La decisione è stata confermata da Meta, che ha spiegato come la funzione fosse utilizzata da una percentuale molto bassa di utenti. Per questo motivo, l’azienda ha scelto di rimuoverla, suggerendo a chi desidera mantenere comunicazioni protette di utilizzare altre app come WhatsApp, che continuerà a supportare la crittografia completa. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Addio privacy su Instagram: presto i messaggi non saranno più privati (gli utenti sono furiosi) Da maggio i messaggi direct su Instagram non saranno più privati come ora: l’annuncio di MetaDall'8 maggio 2026 Instagram toglierà la possibilità di avere le chat con crittografia end-to-end. Instagram dirà addio alla crittografia end-to-end nei messaggi privatiPiccola ma significativa novità in arrivo su Instagram che riguarda la sicurezza dei messaggi privati. Temi più discussi: Addio TikTok e Instagram per i minori di 15 anni? L'Italia verso le nuove regole per l'utilizzo dei social; Aaron Ramsey annuncia il suo ritiro: il gallese ex Juventus dice addio al calcio a 35 anni; Addio a Chanchal, l’elefantessa del servizio fotografico in rosa: indagini in corso sulle cause della morte; Addio a Giorgia Centofanti, sorella della ginnasta Martina e figlia dell’ex Inter Felice. Se nascondo le Storie su Instagram si vedono le note? La guida definitivaScopri se nascondere le Storie su Instagram oscura anche le Note. Guida tecnica sulle impostazioni di privacy e le differenze tra restrizioni e silenziamento. 24hlive.it Instagram, addio a tutti i filtri: cosa cambia per il social networkInstagram ha deciso di dire addio ai filtri presenti all'interno della sua applicazione, svolta per il social network. Instagram ha deciso di dire addio ai filtri presenti all'interno della sua ... webnews.it Proton lancia Workspace: suite aziendale con crittografia avanzata e privacy totale, sfida diretta ai giganti americani sul mercato europeo. https://tech.everyeye.it/notizie/addio-google-microsoft-arriva-proton-workspace-suite-protegge-dati-869072.htmlutm_ - facebook.com facebook