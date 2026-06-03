insigne potrebbe restare al pescara e giocare in serie c

Lorenzo Insigne potrebbe restare a Pescara per un'ulteriore stagione in Serie C. Dopo aver rifiutato di calciare un rigore che ha contribuito alla retrocessione del club, ha suscitato malumore tra i tifosi. Tuttavia, il presidente della squadra intende continuare a puntare su di lui. La decisione sulla sua permanenza dipende ancora da sviluppi interni alla società.

Lorenzo Insigne potrebbe rimanere a Pescara un’ulteriore stagione. Nonostante si sia inimicato la tifoseria per non aver calciato un rigore decisivo che ha condannato il club alla retrocessione in Serie C, il presidente vorrebbe continuare a puntare su di lui. Il presidente del Pescara vuole tenere Insigne. Secondo quanto riportato da Sky Sport: Contatti tra il presidente del Pescara e Lorenzo Insigne. Sebastiani vorrebbe tenere il classe 1991 nonostante le frizioni con parte della tifoseria. Il giocatore riflette sul suo futuro. In 13 presenze col Pescara, Insigne ha segnato quest’anno 5 reti e fornito 3 assist, contribuendo anche a una possibile dall’ultimo posto in B. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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INSIGNE TORNA A PESCARA E ADESSO ATTENZIONE

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