Insigne in lacrime dopo la retrocessione del Pescara in Serie C | la delusione è fortissima
Lorenzo Insigne si è mostrato visibilmente commosso dopo il match tra Pescara e Spezia, che si è concluso con un pareggio 1-1. La partita ha portato alla retrocessione del Pescara in Serie C e il calciatore ha pianto sul campo, esprimendo tutta la delusione per l’epilogo della stagione. La squadra aveva bisogno di una vittoria per evitare la retrocessione, ma non è riuscita a conquistare i punti necessari.
Lorenzo Insigne non trattiene l’emozione dopo il pareggio per 1-1 contro lo Spezia che condanna il Pescara alla retrocessione in Serie C. Tornato a gennaio per salvare il club che lo lanciò verso la Serie A, l'ex Napoli chiude la stagione tra delusione e contestazioni.🔗 Leggi su Fanpage.it
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