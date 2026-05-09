Insigne in lacrime dopo la retrocessione del Pescara in Serie C | la delusione è fortissima

Lorenzo Insigne si è mostrato visibilmente commosso dopo il match tra Pescara e Spezia, che si è concluso con un pareggio 1-1. La partita ha portato alla retrocessione del Pescara in Serie C e il calciatore ha pianto sul campo, esprimendo tutta la delusione per l’epilogo della stagione. La squadra aveva bisogno di una vittoria per evitare la retrocessione, ma non è riuscita a conquistare i punti necessari.

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