La musica migliore spesso nasce quando un artista smette di rincorrere una destinazione e decide di raccontare il percorso. È questa la sensazione che accompagna l’ascolto di inquietovivere, il nuovo album di introness1, un lavoro che sceglie di svilupparsi attraverso riflessioni, immagini e stati d’animo piuttosto che affidarsi a formule immediate o soluzioni prevedibili. L’album si muove lungo una linea sottile che unisce introspezione e comunicazione. Pur partendo da esperienze profondamente personali, riesce infatti a mantenere uno sguardo aperto, lasciando spazio all’ascoltatore per riconoscersi nei temi affrontati. Le tracce non cercano di imporre una lettura univoca, ma costruiscono un dialogo continuo fatto di domande, osservazioni e prospettive differenti. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - inquietovivere, il viaggio interiore di introness1 tra ricerca artistica e maturità espressiva

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IL VIAGGIO INTERIORE: DAGLI ARCONTI AGLI ESSERI DI LUCE - STIVEN, il professore esoterico

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