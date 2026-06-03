inquietovivere il viaggio interiore di introness1 tra ricerca artistica e maturità espressiva

Da atomheartmagazine.com 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La musica migliore spesso nasce quando un artista smette di rincorrere una destinazione e decide di raccontare il percorso. È questa la sensazione che accompagna l’ascolto di inquietovivere, il nuovo album di introness1, un lavoro che sceglie di svilupparsi attraverso riflessioni, immagini e stati d’animo piuttosto che affidarsi a formule immediate o soluzioni prevedibili. L’album si muove lungo una linea sottile che unisce introspezione e comunicazione. Pur partendo da esperienze profondamente personali, riesce infatti a mantenere uno sguardo aperto, lasciando spazio all’ascoltatore per riconoscersi nei temi affrontati. Le tracce non cercano di imporre una lettura univoca, ma costruiscono un dialogo continuo fatto di domande, osservazioni e prospettive differenti. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

inquietovivere il viaggio interiore di introness1 tra ricerca artistica e maturit224 espressiva
© Atomheartmagazine.com - inquietovivere, il viaggio interiore di introness1 tra ricerca artistica e maturità espressiva
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

IL VIAGGIO INTERIORE: DAGLI ARCONTI AGLI ESSERI DI LUCE - STIVEN, il professore esoterico

Video IL VIAGGIO INTERIORE: DAGLI ARCONTI AGLI ESSERI DI LUCE - STIVEN, il professore esoterico

Notizie e thread social correlati

Musica, ricerca interiore e visioni: il progetto speciale su Franco Battiato tra Milo e RipostoDal 15 al 18 maggio 2026 si terrà a Milo, Riposto e Catania un evento dedicato a Franco Battiato, promosso dal Centro Studi di Gravità Permanente.

Leggi anche: La Corcoles al parco lama di Settimo tra funambolismo e viaggio interiore

Il tragicomico viaggio interiore di un papà. Paolo Kessisoglu in Sfidati di me sui palchi di Porto San Giorgio e CagliPORTO SAN GIORGIO Paolo Kessisoglu, artista fra i più amati dal pubblico, è autore, oltre che protagonista, dell’intenso e divertente Sfidati di me scritto con Giorgio Terruzzi e diretto dalla regia ... corriereadriatico.it

Gabriele: il corto WeShort sul viaggio interiore interpretato, scritto e diretto da Matteo Scattaretico è su Comingsoon.itUn incidente tra un'auto e uno scooter dà inizio alla storia del cortometraggio intitolato Gabriele, distribuito da WeShort e da vedere subito su Comingsoon.it. Storie che lasciano il segno. Con ... comingsoon.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web