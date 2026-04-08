Musica ricerca interiore e visioni | il progetto speciale su Franco Battiato tra Milo e Riposto

Dal 15 al 18 maggio 2026 si terrà a Milo, Riposto e Catania un evento dedicato a Franco Battiato, promosso dal Centro Studi di Gravità Permanente. Il progetto, intitolato

Il Centro Studi di Gravità Permanente presenta Il Sacro ritorno all'Essenza. Arte e spiritualità dai percorsi di Franco Battiato riconosciuto come progetto speciale dal Fnsv del ministero della Cultura, con patrocinio dei Comuni di Catania, Riposto e Milo, che si terrà dal 15 al 18 maggio 2026 a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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«La stagione dell'amore», Franco Battiato. - facebook.com facebook