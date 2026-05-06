Automotive e nuove competenze al Polo universitario il roadshow che guarda al futuro tecnologico del settore

Al Polo universitario di Agrigento si è svolta una tappa del roadshow promosso da Conflavoro, dedicata ai cambiamenti nel settore automotive. L’evento ha affrontato il tema della transizione tecnologica e della nascita di nuove figure professionali legate all’innovazione. La giornata si è inserita nell’ambito della Giornata nazionale del Made in Italy, portando attenzione alle trasformazioni in atto nel settore.

Transizione tecnologica, innovazione e nuove figure professionali. Sono stati questi i temi al centro della tappa agrigentina del roadshow promosso da Conflavoro in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy. L’iniziativa si è svolta il 5 maggio al Consorzio universitario Empedocle di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate ResilHub, il polo universitario di Gemona che combatterà le nuove catastrofi globaliAll'inaugurazione hanno partecipato anche l'assessore regionale Zilli e il governatore Fedriga. Leggi anche: Ciam Industrie. Quel polo del freddo che guarda al mondo Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Automotive, una soluzione alla crisi? Lavorare per la Difesa. Chi ce la può fare; Come l’intelligenza artificiale può aiutare le aziende a monitorare le loro filiere; Auto, Anfia: aftermarket vale 31 mld, ma competenze frenano crescita; La filiera industriale automotive potrebbe trovare nuova vita con aerospace & defense? Deloitte dice: si!. Automotive 4.0. Trasformazione digitale e nuove competenze18/12/2017 - All'assemblea nazionale dell'Anfia sull'automotive 4.0 che si è tenuta a Castell dell'Ovo, ho sottolineato che l'Industria automobilistica è il comparto più importante della nostra ... regione.campania.it Nuovi lavori, nuove competenze: la trasformazione in corsoNon c’è occasione migliore del 1 maggio per parlare della rivoluzione del mercato del lavoro: dall’Intelligenza artificiale che rende le mansioni ripetitive di meno valore alla metamorfosi ecologica e ... globalist.it AI automotive art - facebook.com facebook I dazi di Trump colpiscono l’ #automotive europeo, ma il vero problema potrebbe essere altrove. Le azioni #Stellantis e #Ferrari oscillano. x.com