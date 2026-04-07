Iniziata la demolizione dell' ex palestra Lupo | divieti di transito veicolare e pedonale fino a termine lavori

Questa mattina sono iniziati i lavori di demolizione dell'ex palestra Lupo, che si trova da circa vent'anni in stato di abbandono e degrado. La demolizione fa parte di un progetto di riqualificazione delle piazze Pietro Lupo e Angelo Majorana, approvato dall’amministrazione comunale nella zona del Teatro. Per tutta la durata dei lavori, sono stati istituiti divieti di transito sia veicolare che pedonale nell’area interessata.

Tutta l'area di cantiere è presidiata da un dispositivo di sicurezza composto da ufficiali, ispettori e agenti della polizia locale e della polizia Hanno avuto inizio questa mattina i lavori di demolizione dell'ex palestra Lupo dismessa e ridotta in condizioni di degrado da una ventina d’anni, nell'ambito dei lavori di riqualificazione delle piazze Pietro Lupo e Angelo Majorana, disposti dall’amministrazione comunale nella zona di Teatro Massimo. L'intervento è finanziato con fondi del Pnrr nell'ambito della misura "Piani Urbani Integrati". Tutta l'area di cantiere è presidiata da un dispositivo di sicurezza composto da ufficiali, ispettori e agenti della polizia locale e della polizia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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