Torna Scuola in Fattoria con Cia Due Mari e gli alunni della scuola Pascoli-Giovinazzi-Surico di Castellaneta

È ripartita l’edizione di quest’anno di “Scuola in Fattoria”, l’iniziativa promossa dall’area Due Mari di CIA Agricoltori Italiani di Puglia. Questa volta, gli studenti della scuola “Pascoli-Giovinazzi-Surico” di Castellaneta hanno preso parte al progetto, che mira a coinvolgere i giovani in attività legate al mondo agricolo. La ripresa dell’evento si è svolta con entusiasmo, coinvolgendo i partecipanti in visite e laboratori pratici.

Castellaneta (Ta) – È ripartito con entusiasmo il viaggio di “Scuola in Fattoria”, l’iniziativa promossa dall’area Due Mari di CIA Agricoltori Italiani di Puglia. Lunedì 4 maggio, circa 100 alunni delle classi quarte della scuola primaria dell’istituto comprensivo “Pascoli-Giovinazzi-Surico” di Castellaneta sono stati i protagonisti di una giornata speciale dedicata alla scoperta del settore primario e, in particolare, del mondo dei funghi. Così, tanti giovanissimi studenti, accompagnati dai loro docenti, hanno temporaneamente abbandonato le loro aule per immergersi nelle campagne di Castellaneta e prender parte a una visita guidata nell’azienda agricola micologica «Funghitalia» del gruppo De Biasi, vera eccellenza del territorio.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Torna “Scuola in Fattoria” con Cia Due Mari e gli alunni della scuola “Pascoli-Giovinazzi-Surico” di Castellaneta Notizie correlate Screening con elettrocardiogramma per le alunne e gli alunni della scuola primariaSi chiama ‘Scuole in ritmo’ ed è la nuova iniziativa del Comune di Torrevecchia Teatina in collaborazione con l'università d'Annunzio per promuovere... Leggi anche: Parco della poesia in dialetto massese. Festa con gli alunni della scuola’Collodi’