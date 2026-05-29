Poco prima delle 8 di stamattina, un operaio è caduto da un ponteggio a Tradate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la persona e l’hanno soccorsa. Non sono stati forniti dettagli sulle ferite o sulle condizioni dell’uomo, né su eventuali cause dell’incidente. La zona è stata messa in sicurezza dai soccorritori.

Tradate (Varese) – Operaio cade da un impalcatura: allarme a Tradate. L’ incidente sul lavoro è accaduto poco prima delle 8.30 di oggi, venerdì 29 maggio, e l’uomo è stato portato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese. Per soccorrere l’operaio, 35 anni, è stato necessario l’intervento del personale Saf del Vigili del fuoco, il quale ha utilizzato l’autoscala per spostare in sicurezza l’uomo all’esterno del cantiere. Una volta compiuta questa operazione, il 35enne è stato affidato al personale sanitario che si è occupato del trasporto in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche le forze dell’ordine e gli ispettori di Ats per le verifiche del caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tradate, operaio cade dal ponteggio: salvato dai vigili del fuoco

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