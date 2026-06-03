Infiorata di Fucecchio

Nel weekend del Corpus Domini si svolge a Fucecchio la 37ª Infiorata, una manifestazione che trasforma le vie del centro in tappeti floreali. Gli artisti utilizzano petali interi, sminuzzati, foglie e semi per creare opere di arte effimera. La manifestazione si tiene ogni anno, coinvolgendo artisti e volontari che realizzano le decorazioni lungo le strade principali della città. L’evento è una tradizione consolidata e richiama visitatori da diverse zone.

Nel weekend del Corpus Domini torna a Fucecchio la 37ª Infiorata, manifestazione di arte effimera che trasforma le strade del centro in un susseguirsi di tappeti floreali realizzati con petali interi e sminuzzati, foglie e semi.Un lavoro paziente e collettivo, destinato a durare poco, ma capace. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Padule di Fucecchio

Notizie e thread social correlati

Infiorata di Noale 2026, il programmaL'Infiorata di Noale si terrà il 6 e 7 giugno 2026, con volontari impegnati fino a tarda notte per realizzare un tappeto floreale lungo, utilizzando...

L'Infiorata nel borgo medievale di RoccascalegnaDomenica 7 giugno si terrà l’Infiorata nel borgo medievale di Roccascalegna, in occasione della festa del Corpus Domini.

Fucecchio, trionfo di suggestioni nell'Infiorata storica di RomaUn trionfo di suggestioni. L’infiorata storica di Roma e quella delle Pro Loco d’Italia sono tornate a colorare con i propri quadri via della Conciliazione e piazza San Pietro. Dopo lo stop imposto ... lanazione.it

Infiorata, messaggio di pace a San Pietro e in tutta Italia: dove e quandoRoma, 28 giugno 2023 – Torna l'appuntamento con l'Infiorata delle Pro Loco d'Italia e l'Infiorata Storica di Roma che si svolgeranno, come da tradizione, il 29 giugno in onore del Santo Padre e in ... quotidiano.net