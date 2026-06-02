Domenica 7 giugno si terrà l’Infiorata nel borgo medievale di Roccascalegna, in occasione della festa del Corpus Domini. La manifestazione prevede la realizzazione di decorazioni floreali lungo le strade del centro storico. L’evento si ripete ogni anno in questa data e coinvolge la comunità locale, che prepara le composizioni floreali per abbellire il borgo durante la celebrazione religiosa. La giornata include anche altre iniziative legate alla festa.

Domenica 7 giugno, in occasione del Corpus Domini, torna il tradizionale appuntamento con l'Infiorata nel borgo medievale di Roccascalegna. Le principali strade e piazze del paese saranno decorate con immagini sacre ed evocative, realizzate con l'uso di fiori e trucioli colorati. I coloratissimi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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