Questa mattina l’autostrada vicino a Firenze si è bloccata a causa di traffico intenso, incidenti e veicoli in avaria, causando code di diversi chilometri. La circolazione ha subito rallentamenti in più punti della rete principale, creando disagi per gli automobilisti che si sono trovati incolonnati per ore. La situazione si è sviluppata nel corso della mattinata, rendendo difficile il transito sulla strada.

Mattinata complessa per la circolazione dell’area di Firenze quando l’insieme di traffico intenso, incidenti e veicoli in avaria che ha generato rallentamenti e code in più punti della rete stradale principale. Le criticità si sono concentrate soprattutto lungo i tratti autostradali che attraversano il nodo fiorentino, con ripercussioni anche sulle direttrici di collegamento locali. Autostrada A1 traffico: code fino a 5 km. Le maggiori difficoltà si stanno registrando sull’ Autostrada A1, uno degli assi più trafficati del Paese. In particolare, la direttrice verso nord ha risentito in modo sensibile di un sinistro che ha ridotto la capacità di deflusso, causando un aumento dei tempi di percorrenza per chi si muove tra l’area metropolitana e l’uscita verso la Variante. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Inferno sull’autostrada italiana, tutto paralizzato: code per chilometri

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