Un incidente tra due camion ha causato un blocco totale sulla Statale 16 Adriatica, provocando code chilometriche e il fermo di molti veicoli. La congestione si estende tra le regioni del Molise, del nord della Puglia e dell’Abruzzo, creando disagi e rallentamenti significativi per automobilisti e autotrasportatori. La circolazione è rimasta paralizzata per diverse ore, con il traffico che si è accumulato su tutta la carreggiata.

Giornata da incubo per automobilisti e autotrasportatori lungo la Statale 16 Adriatica, dove il traffico ha raggiunto livelli critici tra Molise, nord della Puglia e Abruzzo. Martedì 7 aprile si è trasformato in una vera prova di resistenza per chi era in viaggio lungo la dorsale adriatica. Alla base del caos c’è la chiusura di un tratto dell’ Autostrada A14, bloccata a causa della frana in atto a Petacciato. Il traffico autostradale è stato deviato sulla viabilità ordinaria, mettendo sotto pressione la Statale 16. Il risultato è stato immediato: lunghe code chilometriche, rallentamenti continui e tempi di percorrenza raddoppiati. La situazione è stata definita da “bollino nero”, con disagi diffusi lungo tutto il tratto interessato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scontro tra camion, inferno in autostrada: code lunghissime, tutto paralizzato

Scontro tra due camion, inferno in autostrada: traffico paralizzato e code infiniteNella notte tra mercoledì e giovedì si è verificato un grave incidente lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli, in direzione Firenze, all’altezza del...

Inferno in autostrada, lo scontro è tremendo: code lunghissime, traffico in tiltUn grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi lungo l’autostrada A4, causando due feriti e pesanti disagi alla circolazione.

INCIDENTE IN AUTOSTRADA: 4 TIR DISTRUTTI, CHIUSO IL TRATTO DUINO-MONFALCONE EST | 19/01/2026

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Quotidiano di Sicilia. . Scontro verbale questa mattina alla stazione centrale di Palermo tra l'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò e il vice presidente di Italia Viva Davide Faraone. Motivo della lite il Sicilia Express https://qds.it/video-sicilia- - facebook.com facebook

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