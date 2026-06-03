Inferno di fuoco sull’Ucraina E Mosca riapre agli States

Un incendio si è sviluppato in un’area dell’Ucraina, causando danni e interventi di soccorso. Le esplosioni sono state seguite dal suono delle sirene e dalle operazioni di ricerca tra le macerie. Nel frattempo, Mosca ha comunicato di essere disposta a riprendere i contatti con gli Stati Uniti. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio né sul numero di eventuali vittime o feriti.

Prima il rumore delle esplosioni. Poi il silenzio rotto dalle sirene e dalle squadre di soccorso che scavano tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. È l'alba di un'altra notte di guerra in Ucraina, una delle più devastanti degli ultimi mesi. Il bilancio è di 22 morti e 146 feriti dopo la massiccia offensiva aerea lanciata dalla Russia contro Kiev, Dnipro, Kharkiv, Mykolaiv, Zaporizhzhia, Poltava, Sumy e Chernihiv. A pagare il prezzo più alto è stata Dnipro, dove i missili hanno colpito edifici residenziali provocando la morte di 16 persone, tra cui due bambini, e il ferimento di altre 42. A Kiev le vittime sono sei, 90 feriti e circa 140mila cittadini rimasti senza elettricità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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