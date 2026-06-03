Inferno di fuoco all' esterno di una carrozzeria | cinque auto distrutte dalle fiamme
Un incendio ha distrutto cinque auto all’esterno di un’autocarrozzeria in via Dell'Agricoltura, nella zona industriale di Fasano. Le fiamme sono divampate questa mattina e hanno causato la perdita dei veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini per accertare le cause. Nessuna persona è rimasta ferita.
FASANO - È di cinque auto distrutte il bilancio di un incendio che si è sviluppato stamattina (mercoledì 3 giugno) all'esterno di un'autocarrozzeria situata in via Dell'Agricoltura, nella zona industriale di Fasano. L'allarme è scattato alle prime luci dell'alba: la chiamata di emergenza è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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