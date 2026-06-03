Inferno di fuoco all' esterno di una carrozzeria | cinque auto distrutte dalle fiamme

Notizia in breve

Un incendio ha distrutto cinque auto all’esterno di un’autocarrozzeria in via Dell'Agricoltura, nella zona industriale di Fasano. Le fiamme sono divampate questa mattina e hanno causato la perdita dei veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e avviato le indagini per accertare le cause. Nessuna persona è rimasta ferita.